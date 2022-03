Um homem, com cerca de 60 anos matou a mulher, supostamente por asfixia e suicidou-se de seguida, atirando-se da varanda de casa, em Tanha, concelho de Vila Real.O alerta para a situação foi dado por volta das 22h00 deste domingo e no local está a Polícia Judiciária de Vila Real a investigar o contorno do crime.