Uma mulher, com cerca de 30 anos, foi encontrada morta, com um saco de plástico na cabeça, no elevador de um prédio em Rio de Mouro, Sintra. Ao que tudo indica trata-se de mais um caso de violência doméstica.O companheiro atirou-se depois do edifício e não resistiu aos ferimentos.Ao que oapurou, o casal deixa um filho bebé, com cerca de 2 anos.As autoridades foram chamadas ao local e investigam agora os contornos do caso.