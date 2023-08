Um homem matou o pai à facada, em plena rua, ao início da noite desta quarta-feira, em Peniche.O alerta foi dado às 19h45.O crime aconteceu na sequência de uma discussão entre os dois e de agressões mútuas.O autor do homicídio foi depois assistido no hospital, com ferimentos numa mão.A Polícia Judiciária de Leiria foi accionada, deteve o homicida e está a investigar o caso.