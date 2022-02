Homem mata patrão à martelada em Setúbal

Um homem, de 47 anos, foi colocado esta quarta-feira em prisão preventiva por suspeitas de ter assassinado o patrão, de 72, à martelada, em Setúbal.O crime ocorreu no passado dia 1 de fevereiro quando a vítima e o patrão se encontravam a realizar obras de pintura no interior de uma casa na zona do Bonfim.Segundo o comunicado da Polícia Judiciária, o homicida terá solicitado mais uma vez ao patrão um pagamento adicional. A vítima terá negado o pedido.O homem terá aproveitado um momento de distração da vítima desferindo-lhe uma martelada no crânio, provocando de imediato um ferimento e a perda abundante de sangue.A proprietária do imóvel ouviu o barulho e deslocou-se ao local. O detido informou que estava tudo bem e que não era necessário chamar socorro. "Num primeiro momento a testemunha abandonou o local, aproveitando o detido, para desferir outra martelada no crânio da vítima" causando-lhe a morte, pode ler-se.A testemunha acabou por chamar o socorro e o suspeito, aproveitando a saída desta de casa, roubou o dinheiro da vítima e fugiu.A arma do crime foi recuperada pelos inspetores.