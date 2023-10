Uma dívida de 160 euros relativa ao tráfico de haxixe esteve na origem da briga que resultou na morte de Hugo Pereira, golpeado no pescoço com uma faca de cozinha na esplanada do bar R25, em Santarém, em outubro do ano passado. Na sexta-feira, o Tribunal de Santarém condenou o agressor, João Alves, a 17 anos e seis meses de prisão, em cúmulo jurídico, pelos crimes de homicídio e detenção de arma proibida.









