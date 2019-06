Homem mata vizinho da amiga com tiros de carabina

Um cidadão belga de 73 anos vai começar a ser julgado, no Tribunal de Portimão, pelo homicídio qualificado de João Faustino, de 84 anos.O crime ocorreu no sítio do Foral, na freguesia de Algoz e Tunes, Silves, na noite de 18 para 19 de dezembro de 2016.De acordo com o Ministério Público (MP), o alegado homicida, Michel Smaers, frequentava "há pelo menos cinco anos" a casa de uma vizinha da vítima, com a qual a mulher mantinha, desde há muito tempo, um "conflito prolongado".João Faustino vivia na ‘Casa João’, propriedade cujo vértice tocava na ‘Quinta da Larga Vista’, pertencente à mulher em causa, a qual chegou a ser constituída arguida pelo homicídio mas acabou por não ser pronunciada pelo crime.Segundo o MP, o arguido, cerca da meia- -noite, "pegou na sua carabina .22" e foi até à casa da vítima. Aí, para atrair Faustino ao exterior, disparou "contra o candeeiro de iluminação".A vítima saiu de casa, "em pijama", com uma espingarda caçadeira nas mãos e efetuou, por sua vez, vários disparos para o ar para afastar o intruso. Foi então que o arguido disparou sobre ele.Faustino foi atingido com "pelo menos nove tiros" no tronco, cabeça, tórax e abdómen, que lhe causaram a morte.Após o crime, o alegado homicida, que está preso, queimou as roupas que vestia na salamandra da casa da amiga, que se encontrava acesa. Pouco tempo depois, refere o MP, "nessa madrugada", "munido de luvas", o arguido "foi à casa da vítima e desarrumou-a". O objetivo seria o de simular um roubo.Dias depois do crime, o arguido foi até Sagres com a amiga e, do cimo de uma falésia, lançou ao mar a arma do crime, desmontada. Partes da arma foram, mais tarde, encontradas em local indicado pela amiga.