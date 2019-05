Homem matou a mãe de quem era “muito amigo”

"Não havia melhor amiga para mim. Éramos unha e carne". Foi assim que Luís Xavier, de 50 anos, descreveu esta terça-feira, no Tribunal de Setúbal, a relação que tinha com a mãe – que matou no ano passado à pancada, no Pinhal Novo.Ontem, na primeira sessão de julgamento, o arguido garantiu que quando assassinou Albertina Xavier, de 86 anos, estava num estado de "inconsciência" e que um mês antes do crime começou a ouvir vozes.Luís Xavier contou ao coletivo que na tarde do crime, a 21 de abril, achou que a mãe tinha sido possuída por uma entidade malévola e pediu-lhe que rezasse com ele.Após a recusa da idosa começou a espancá-la, quando já estava morta espetou-lhe canetas no pescoço e nos olhos.