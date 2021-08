Homem monta câmaras para gravar amiga no duche

Um casal de turistas sul-americanos pediu a um amigo português para este lhes arranjar um apartamento de férias, na zona de Lisboa. Esse homem, de 35 anos, que até tinha um quarto da sua casa, na Amadora, numa plataforma online de alojamento local, arranjou forma de os amigos ficarem com ele. Só que montou duas câmaras na casa de banho para gravar a amiga, de 29 anos, nua no duche. Ela apanhou-o e o mirone foi detido pela PSP.Segundo explicou aofonte policial, o casal - o homem tem 32 anos - chegou à Amadora no dia 8. Alojou-se na casa do amigo e no dia seguinte, à noite, quando a turista saiu do duche deu conta de uma bolsa vermelha estranhamente posicionada num armário. Era de um material maleável e tinha um orifício circular apontado para a zona do banho. A mulher abriu a bolsa e encontrou no interior uma minicâmara de filmar, de formato arredondado, dissimulada entre artigos de higiene e ligada a uma bateria portátil que lhe dava energia e permitia gravar.