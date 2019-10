Homem morde e dá cabeçadas em dois polícias municipais em Sintra

Um homem de 39 anos, comerciante, foi preso pela Polícia Municipal de Sintra, depois de ter agredido à cabeçada e mordido dois agentes.O ataque ocorreu na feira da Tapada das Mercês, que se realizou este fim de semana. Os dois agentes, de 26 e 31 anos, foram chamados por um popular, devido a uma discussão entre um casal.Foram ao local e viram o agressor a coagir a namorada e a filha desta, menor de idade. De imediato intervieram, tendo o agente mais novo sido agredido com duas cabeçadas. A violência continuou e os agentes transportaram o homem para o exterior do recinto.No caminho, o agressor mordeu ainda os dois polícias, e agrediu-os a murro e pontapé. Só com o apoio de duas patrulhas foi possível algemá-lo, e entregá-lo à PSP de Rio de Mouro. Foi presente a juiz no sábado de manhã, constituído arguido e posto em liberdade.Os dois agentes, por seu turno, tiveram de ser hospitalizados. Pedro Oliveira, presidente do Sindicato das Polícias Municipais, lamentou que na legislatura que agora termina "não tenha sido aprovado o novo estatuto e a regulamentação da carreira da Polícia Municipal".