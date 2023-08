Homem mordido por tubarão-azul ao largo de Vila do Conde

Um tripulante de uma embarcação de pesca foi resgatado pela Marinha, esta quarta-feira, depois de ser mordido por um tubarão-azul ao largo de Vila do Conde.A vítima, de 35 anos, foi encontrada a navegar na embarcação "Vila do Infante" a cerca de 90 milhas náuticas, o equivalente a cerca de 167 quilómetros, a Oeste de Vila do Conde.Segundo comunicado da Marinha, a embarcação 'Vila do Infante' pediu ajuda às 19h23, por chamada telefónica, dando a indicação de que o tripulante teria sido mordido e que estava com uma abundante perda de sangue.O resgate foi feito pela aeronave EH-101 da Força Aérea Portuguesa e a vítima transportada para o Aeroporto Sá Carneiro, onde aterrou pelas 23h29.O tripulante foi transportado para uma unidade hospitalar do Porto.