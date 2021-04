Um homem, de 74 anos, morreu, na terça-feira de manhã, quando jogava golfe no campo do complexo desportivo do Jamor, em Oeiras.Carlos Felício sentiu-se mal e perdeu os sentidos. Os Bombeiros do Dafundo ainda foram chamados, mas o óbito acabou por ser confirmado no local.A vítima pertencia à Associação Nacional de Golfistas Seniores. O cadáver vai ser autopsiado.