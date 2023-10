O mestre de uma embarcação turística, com cerca de 45 anos, morreu este domingo depois de se desequilibrar enquanto manobrava o barco para o atracar na marina de Portimão.O homem acabou por cair e foi abalroado pela embarcação. Foi retirado do mar já cadáver.O barco seguia ainda com 16 pessoas, 14 das quais sofreram ferimentos ligeiros.