Um homem de 68 anos morreu, ao início da madrugada desta sexta-feira, após ser acometido por uma doença súbita quando saía de uma festa de Natal em casa do filho, em Linda-a-Velha, Oeiras.





O alerta foi dado pelos próprios familiares, que viram o homem a sentir-se mal e a cair inanimado no chão. Os bombeiros do Dafundo, uma ambulância do INEM e meios da PSP foram chamados.