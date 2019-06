Homem morre a tentar pedir socorro na Sertã

O homem, de 52 anos, que foi encontrado morto ao início da noite de terça-feira em Cernache do Bonjardim, na Sertã, terá sido vítima de um acidente de trabalho.Eduardo Caetano foi encontrado sobre uma poça de sangue com um golpe profundo num ombro.Perto do corpo estava uma rebarbadora ensanguentada, o que leva as autoridades a suspeitar que o homem estaria a usar o aparelho em trabalho e que este, acidentalmente, lhe fugiu ao controlo atingindo-o na clavícula.Ferido com gravidade, o homem ainda terá procurado pela casa o telemóvel para pedir ajuda, mas acabou por desmaiar à porta da oficina, esvaindo-se em sangue.O corpo de Eduardo Caetano foi descoberto por uma vizinha junto a um anexo da casa, no lugar de Couceiros.A PJ recolheu indícios durante várias horas.A hipótese de crime também foi colocada mas só a autópsia que se vai realizar esta sexta-feira poderá dissipar dúvidas. Eduardo vivia sozinho na propriedade.Estava divorciado e deixa um filho de 12 anos.