Homem morre a tentar socorrer amigo que teve um acidente de trator

Um homem de 58 anos morreu ao final da tarde desta sexta-feira, na localidade de Veigas de Quintela, em Bragança.

Segundo informações do Segundo Comandante dos Bombeiros de Bragança, Carlos Martins, "a vítima mortal apercebeu-se do acidente e começou a correr para ajudar o homem, mas no caminho sentiu-se mal, caiu e entrou em paragem cardiorrespiratória".

A vítima do acidente de trator, um homem com 70 anos, sofreu ferimentos graves e foi transportado para o hospital de Bragança.

O óbito da vítima mortal, pastor de profissão, foi declarado no local pelas equipas médicas das Viaturas de Emergência Médica e Reanimação do INEM de Bragança e de Macedo de Cavaleiros e o corpo foi entregue à família.

No local estiveram 15 operacionais, apoiados por sete viaturas, entre Bombeiros de Bragança, de Macedo de Cavaleiros, VMER’S e GNR. P.M.P.