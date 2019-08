Homem morre a trabalhar em obra no Teatro Jordão em Guimarães

Um homem, de 46 anos, morreu esta quinta-feira de manhã, no Teatro Jordão, em Guimarães. A vítima encontrava-se a trabalhar numas obras de requalificação do espaço quando foi atingido por um dos camiões lá presentes.



De acordo com fonte dos Bombeiros Voluntários de Guimarães, o alerta foi dado às 09h31. O camião que atingiu o homem estava a retirar material de uma grua quando se deu o acidente.





Quando chegaram ao local, a vítima estava em paragem cardiorrespiratória e apresenta "sinais de esmagamento na parte do tórax". Os meios de socorro procederam a manobras de reanimação, no entanto o óbito acabou por ser declarado no local.Também foi mobilizada para o local a VMER do Hospital de Guimarães.O Teatro Jordão, encerrado desde 1993, está a ser alvo de obras de reabilitação, pretendendo a autarquia instalar ali a escola de artes performativas e visuais da Universidade do Minho e a escola de música da Sociedade Musical de Guimarães, numa obra que está orçamentada em perto de doze milhões de euros.