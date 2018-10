Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Homem morre afogado após ser arrastado pelo mar em Matosinhos

Alerta foi dado pelas 19h00 e o corpo já foi recuperado.

21:39

Um homem de 40 anos, de nacionalidade polaca, morreu este domingo após ser arrastado pelo mar na praia de Angeiras em Matosinhos.



Ao que o CM apurou, o homem estava a passear com alguns amigos, também de nacionalidade polaca, quando acabou por ser arrastado pelas ondas.



Um outro amigo do grupo também foi arrastado mas conseguiu fugir de dentro de água.



O alerta foi dado pelas 19h00 e o corpo já foi recuperado.



O grupo de amigos estava instalado no parque de campismo de Angeiras.