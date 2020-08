Homem morre afogado em frente à irmã no Gerês

José Carvalho, de 34 anos, não sabia nadar, mas arriscou um banho na praia de Ipanema, esta terça-feira à tarde, na albufeira da Caniçada, em Vilar da Veiga, no Gerês.Em poucos minutos, afundou-se na água, perante o desespero da irmã e do cunhado, com quem passava férias. O corpo do homem, natural de Vila do Conde, foi retirado às 15h45, cerca de uma hora e meia após desaparecer.