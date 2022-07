Um casal foi arrastado pela corrente, esta manhã de sexta-feira, na praia Internacional, no Porto o homem, com idade entre os 50 e os 60 anos, morreu na sequência do afogamento.



A mulher, da mesma faixa etária, foi retirada com vida a vítima foi levada, pelos bombeiros de Matosinhos - Leça para o hospital Pedro Hispano, em Matosinhos.





A Polícia Marítima do Porto foi acionada para o local.O corpo já foi retirado das águas.(Em atualização)