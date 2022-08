Homem morre afogado na Lagoa da Ervedeira em Leiria

Um homem, de 35 anos, morreu esta terça-feira afogado na Lagoa da Ervedeira, na freguesia do Coimbrão, em Leiria.A vítima, de nacionalidade brasileira, foi dar um mergulho na Lagoa da Ervedeira quando se sentiu mal e acabou por se afogar. O corpo acabou por ser resgatado, já sem vida, por volta das 21h00, de acordo com o jornal Região de Leiria.O alerta para o desaparecimento do homem foi dado às 18h13. No local estiveram os Bombeiros Voluntários e Sapadores de Leiria, bem como a GNR, num total de 12 operacionais apoiados por cinco veículos.