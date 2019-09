Homem morre afogado na praia de Alburrica no Barreiro

Um homem de 60 anos morreu afogado, esta quinta-feira de manhã, na praia de Alburrica, Barreiro.O alerta via 112 foi dado pelas 10h46 e dava conta de um banhista em paragem cardiorrespiratória, mas chegados ao local os técnicos do INEM não conseguiram reverter o estado clínico do homem e o óbito foi declarado no areal daquela praia fluvial da margem sul do Tejo.Na praia de Alburrica, que não conta com nadadores-salvadores para vigilância dos banhistas, dezenas de pessoas assistiram em choque à tragédia.Ao que oapurou no local, o homem foi retirado da água por populares que se encontravam na praia. Na altura, a vítima ainda apresentaria sinais vitais. À chegada dos meios de socorro, estava em paragem cardiorrespiratória e foi submetido a manobras de reanimação, que acabaram por não ter sucesso.Para o local foram mobilizados, de imediato, 14 operacionais auxiliados por seis viaturas, pertencentes à corporação de Bombeiros Voluntários Sul e Sueste, ao INEM e à Polícia Marítima de Lisboa.