Um homem de 40 anos morreu na tarde deste domingo quando nadava no rio Tejo, na zona de Benfica do Ribatejo, concelho de Almeirim.



Segundo o CDOS de Santarém o alerta para o desaparecimento do homem foi dado pelas 14h30 e levou à mobilização de 24 operacionais, apoiados por sete viaturas terrestres e duas embarcação.





O corpo foi encontrado cerca de uma hora depois. Segundo oapurou o homem estava num convívio familiar quando a tragédia ocorreu.