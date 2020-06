Homem morre ao cair de escadas junto a cemitério de Carnaxide

Um homem morreu ao cair de escadas junto ao cemitério de Carnaxide, este domingo.Segundo o que oconseguiu apurar através da equipa de socorro, o óbito do homem, que terá entre 50 e 60 anos, foi confirmado no local. A mesma fonte revelou que a causa da morte terá sido um acidente, quando o homem caiu das escadas. No entanto, será realizada a autópsia ao corpo.O alerta ocorreu cerca das 08h00 e mobilizou uma equipa da PSP, assim como os Bombeiros e uma VMER do Hospital São Francisco Xavier.