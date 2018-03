Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Homem morre ao cair de ravina com 100 metros na Madeira

Vítima tinha 82 anos e era natural da Ponta do Pargo, no concelho da Calheta.

23:17

Um homem morreu esta terça-feira ao cair de uma ravina no sítio do Cabo, na freguesia da Ponta do Pargo, no concelho da Calheta, no extremo oeste da Madeira, confirmou uma fonte dos bombeiros da localidade.



O sinistrado tinha 82 anos, era natural da Ponta do Pargo e terá caído de uma altura estimada em 100 metros.



Uma equipa de resgate de montanha, constituída por 10 homens dos Bombeiros Voluntários da Calheta, esteve no local.