Homem morre ao cair de sétimo andar de hotel em Lisboa

Um homem, com idade entre os 50 e os 60 anos, morreu na noite desta quinta-feira, ao que tudo indica em resultado de uma queda a grande altura, junto ao Hotel Olissippo Oriente, na avenida D. João II, no Parque das Nações, em Lisboa.

No local encontra-se o INEM, com uma Viatura Médica de Emergência e Reanimação e uma ambulância, três equipas do Regimento de Sapadores de Lisboa (entre elas uma autoescada) e a PSP.

Pelas 00h10 ainda não eram conhecidas as circunstâncias da queda. As autoridades suspeitam de que o homem tenha caído de um sétimo andar.

O alerta foi dado pouco depois das 23h00.