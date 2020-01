Um homem, de 63 anos, morreu esta quarta-feira após cair do telhado de uma fábrica de móveis e estofos sediada em Carvalhosa, Paços de Ferreira.



Segundo o que o CM conseguiu apurar, a vítima caiu de uma altura com cerca de oito metros.





Após a queda, os Bombeiros Voluntários de Paços de Ferreira foram acionados. Quando chegaram ao local, a vítima estava em paragem cardiorrespiratória, no entanto, apesar das manobras de reanimação feitas, já nada foi possível fazer para salvar o homem. O óbito foi declarado no local.O alerta foi dado às 14h49. Para o local foram também mobilizados uma VMER do Vale do Sousa, a Autoridade para as Condições de Trabalho e a GNR.As causas do acidente fatal vão ser investigadas pelas autoridades.