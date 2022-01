Um homem de 71 anos morreu depois de cair do terceiro andar do prédio onde vivia, na Avenida Marechal Humberto Delgado, em Vila Nova de Famalicão.



O alerta foi dado às 07h17 e apesar do socorro dos bombeiros Famalicenses, a vítima acabou por não sobreviver à gravidade dos ferimentos e o óbito foi declarado, cerca de uma hora depois, no hospital do médio Ave, em Famalicão.





A PSP foi chamada ao local e está a investigar os contornos da acidente fatal.