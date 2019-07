Um homem morreu esta terça-feira em Lever, Vila Nova de Gaia, após cair num poço, revelou à agência Lusa fonte da Proteção Civil.O acidente ocorreu cerca das 19h08, tendo o idoso sido retirado do poço por familiares que acorreram ao local, após o que o INEM executou, sem sucesso, manobras de reanimação.Segundo a página da Proteção Civil no local, pelas 20h00, permaneciam no local 16 homens apoiados por cinco viaturas.