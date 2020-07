Homem morre ao cair em poço na Moita

Um homem morreu este domingo à tarde, ao cair num poço na Rua Francisco Gaspar em Alhos Vedros, na Moita.O corpo foi retirado do poço sem vida e o óbito foi declarado no local.O alerta foi dado pelas 17h08.No local estiveram os Bombeiros da Moita, a VMER do Barreiro e a GNR.