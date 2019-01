Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Homem morre ao cair nas escadas de prédio em Almada

Fatalidade aconteceu durante esta terça-feira.

Por Sofia Garcia | 14:18

Um homem de 74 anos caiu nas escadas de um prédio onde habitava há mais de 40 anos, na Rua Romão José Soares Costa, durante a manhã desta terça-feira.



O CM sabe que a fatalidade aconteceu quando o idoso regressava a casa, por volta das 11h00 da manhã e, ao subir as escadas (por falta de visão), acabou por cair, do segundo andar.



O alerta foi dado por um grupo de operários que estaria a fazer obras no rés-do-chão e terá pedido auxílio aos moradores do prédio, quando o idoso caiu.



O óbito foi declarado no local pela equipa dos profissionais de saúde. No local estiveram os Bombeiros Voluntários de Cacilhas, a PSP e a VMER do Hospital de São José, que declarou o óbito do homem, ainda no local.