Homem morre ao podar árvore na floresta

Um homem de 52 anos morreu, esta quarta-feira, após cair de um carvalho que estava a podar, na localidade de Tourém, em Montalegre.





Segundo David Teixeira, Comandante dos Bombeiros Voluntários de Montalegre, "quando os operacionais chegaram ao local, a vítima já se encontrava inconsciente".





Ainda foi ativado o helicóptero do INEM mas devido aos ferimentos da vítima, o transporte aéreo acabou por se revelar uma solução desaconselhada.





A vítima ainda foi encaminhada para o hospital de Braga mas na viagem sofreu uma paragem cardiorrespiratória e o óbito foi declarado pelos médicos do INEM.





O corpo foi transportado para o Gabinete Médico Legal de Chaves onde será autopsiado. No local do acidente estiveram os Bombeiros de Montalegre, a GNR e elementos do INEM.