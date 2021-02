Homem morre ao ser atingido por um eucalipto em Valença

Um homem de 84 anos morreu, ao início da tarde deste sábado, em Gondim, Cerdal, Valença, ao ser atingido por um eucalipto quando estava a abater árvores. O alerta foi dado às 14h07 e quando os bombeiros de Valença chegaram ao local estava em paragem cardiorrespiratória, mas apesar dos esforços o óbito foi declarado no local.

O acidente aconteceu numa bouça privada que pertencia à vítima e os psicólogos do INEM foram acionados para dar apoio à família do idoso.

O corpo vai ser removido para a morgue de Viana do Castelo para ser autopsiado.

No local estiveram ainda elementos da GNR, a ambulância de Suporte Imediato de Vida (SIV) de Valença, a VMER de Viana do Castelo e uma equipa de dois psicólogos do Instituto Nacional de Emergência Médica (INEM).