Homem morre ao ser colhido por comboio na Moita

Um homem de 65 anos foi esta segunda-feira colhido mortalmente por um comboio cerca das 12:40 na Linha do Alentejo, perto de Alhos Vedros, no concelho da Moita, informou o Comando Distrital de Operações de Socorro (CDOS) de Setúbal.

O atropelamento mortal, que envolveu uma composição que circulava no sentido Barreiro/Setúbal, obrigou ao corte temporário da circulação ferroviária que, segundo o CDOS, só foi restabelecida cerca das 15:00.

No local estiveram 12 operacionais e cinco viaturas de apoio dos Bombeiros Voluntários da Moita, equipa de Emergência Médica do Hospital do Barreiro e GNR da Moita.