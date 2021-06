Um homem morreu na manhã desta quarta-feira, na sequência de um despiste de carro na CRIL no acesso do Túnel do Grilo para a 2.ª Circular e ponte Vasco da Gama.



A vítima terá sido projetada da viatura que conduzia e não resistiu aos ferimentos.

Devido ao acidente, ocorrido pelas 7h20, a circulação está condicionada nas duas faixas mais à direita.



Na operação de socorro estiveram 13 elementos dos bombeiros e PSP, apoiados por cinco viaturas.



A PSP investiga as circunstâncias do acidente mortal.