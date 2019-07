Homem morre ao tentar defender a filha agredida

A PJ da Guarda capturou o suspeito de matar a tiro um homem, de 39 anos, em Vila Nova de Foz Coa. O homicida está já em prisão preventiva.O crime está relacionado com o fim de um casamento que envolve uma filha menor da vítima mortal. A menina, de 13 anos, vivia com o companheiro, maior de idade, no Norte do País. Mas o pai descobriu que era agredida regularmente e decidiu retirá-la da casa.A família do companheiro não aceitou e, a 5 de julho, um familiar, com cerca de 35 anos, munido com uma arma de fogo disparou contra o pai da adolescente, que acabou por morrer.