Homem morre ao ver casa e carro a arder em Ferreira do Alentejo

Um homem de 67 anos, residente em Figueira de Cavaleiros, no concelho de Ferreira do Alentejo, morreu esta quarta-feira de manhã, vítima de paragem cardíaca, ao afligir-se a assistir a um incêndio que destruiu a sua viatura e uma casa.As chamas deflagraram pelas 10h50 a partir do motor da carrinha de transporte de mercadorias, propriedade da vítima. Destruíram a viatura e propagaram-se a uma casa térrea, que servia de armazém.O fogo destruiu ainda um posto de eletricidade, o que, segundo Pedro Santos, adjunto do comando dos bombeiros de Beja, "dificultou bastante as manobras" dos bombeiros.Ao deparar-se com todo o cenário, o homem, que sofria de problemas cardíacos, sentiu-se mal e entrou em paragem cardiorrespiratória.Ainda foi submetido a manobras de reanimação e assistido pela equipa do INEM, mas acabou por morrer. O óbito foi declarado no local. O corpo foi transportado para o Gabinete Médico-legal de Beja.O fogo, que é investigado, foi combatido pelo bombeiros de Beja e Ferreira do Alentejo.