Homem morre após acidente com trator em Alcoutim

Um homem de 63 anos morreu na sequência do despiste de um trator em que seguia com a sua mulher, na localidade de Madeiras, no concelho de Alcoutim.O alerta para o acidente foi dado por volta das 21h30 de segunda-feira. Segundo o que oconseguiu apurar, o casal estava a caminho de um terreno agrícola, junto à ribeira de Odeleite, quando ocorreu o despiste. Seria habitual o casal ir regar os seus terrenos agrícolas, ao final do dia, devido às elevadas temperaturas que se fazem sentir durante o dia.O alerta para o acidente foi dado pela mulher que seguia também no trator e que conseguiu saltar a tempo antes do veículo agrícola cair na ravina, não tendo sofrido nenhum ferimento. A mulher pediu auxílio junto da população mais próxima.Segundo oconseguiu apurar, foram mobilizados para o local um carro de desencarceramento dos Bombeiros Voluntários de Alcoutim e uma ambulância de Suporte Imediato de Vida do INEM que está estacionada nos Bombeiros Voluntários de Vila Real de Santo António e Castro Marim.Como o acesso ao local é bastante sinuoso, os meios de socorro tiveram alguma dificuldades em chegar, tendo encontrado a vítima já cadáver.Os condutores de veículos agrícolas vão ser obrigados a ter formação específica, a partir de fevereiro de 2021, não bastando apenas a carta de condução.Os condutores de veículos agrícolas com carta de condução da categoria B dispõem de dois anos para realizarem com aproveitamento a formação.Segundo a Direção-Geral de Agricultura e Desenvolvimento Rural, entre 2013 e 2017 morreram 358 pessoas em acidentes com tratores.