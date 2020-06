Um homem que estava esta quinta-feira a realizar obras de reparação em casa, juntamente com o cunhado, morreu ao cair de um andaime em São João da Madeira.A vítima, trabalhador da construção civil, estava a efetuar a trabalhos numa moradia da Rua Antero de Quental, quando ocorreu a queda fatal.Os Bombeiros de São João da Madeira e a PSP deslocaram-se ao local.Autoridade para as Condições do Trabalho ACT está a averiguar as circunstâncias do acidente.