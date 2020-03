Homem morre após cair de árvore em Paços de Ferreira. Corpo tinha corte no pescoço e ombro

Um homem de 73 anos morreu ao início da tarde desta quarta-feira, numa zona de jardim, na Rua Engenheiro Alexandre Aranha em Meimoxil, Paços de Ferreira.



Segundo o que o Correio da Manhã conseguiu apurar junto dos Bombeiros Voluntários de Paços de Ferreira, o idoso tinha estado a trabalhar com recurso a uma motoserra e caiu de uma árvore com cerca de cinco metros de altura.



À chegada ao local, os B.V. Paços de Ferreira depararam-se com o homem em paragem cardiorespiratória e um corte no pescoço e no ombro. No entanto, as causas do acidente ainda não foram avançadas.



A vítima acabou por não resistir à gravidade dos ferimentos e o óbito foi declarado no hospital.



Para o local foi também acionada uma patrulha da GNR de Paços de Ferreira. O alerta ocorreu cerca das 13h35.