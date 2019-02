Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Homem morre após cair de árvore em Paredes de Coura

As autoridades não suspeitam de crime.

Por Lusa | 14.02.19

Um homem de 71 anos morreu esta quinta-feira após ter caído de uma árvore em Parada, Paredes de Coura.



A vítima encontrava-se a podar uma àrvore no terreno do vizinho quando acabou por cair. O homem morreu na sequência da queda.



O alerta foi dado às 16h30 e as autoridades não suspeitam de crime.