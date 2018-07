Homem morre após cair de sexto andar de prédio no Porto

Acidente aconteceu quando a grade da varanda onde estava cedeu.

Um homem morreu no depois de ter caído da varanda do sexto andar do prédio onde residia, na noite de domingo, no Porto.



"Ouvi barulho, olhei pela janela da cozinha e vi um vulto a cair", Dálvia Silva foi um dos vários vizinhos que socorreram António Cerqueira, de 54 anos, após este cair da varanda do 6º andar de um prédio, na rua Prof. Carlos Lima, em Ramalde, Porto.



O empresário, residente junto a Serralves, ficou gravemente ferido e foi transportado para o Hospital de Santo António onde acabou por morrer na manhã de terça-feira.

Os vizinhos encontraram-no consciente. Os filhos de Dálvia, que mora no rés do chão, saltaram pela janela para o ir socorrer. "Tudo o que ele dizia, a mulher confirmava que estava certo", disse a vizinha.



Os Bombeiros de S. Mamede de Infesta detetaram-lhe fraturas na bacia, nas pernas e nos pés. Já no hospital, foi submetido a uma cirurgia, na segunda-feira, mas não resistiu aos graves ferimentos.





Família e vizinhos ficaram chocados com a notícia da morte do empresário. Deixa a mulher viúva e dois filhos, de 26 e 30 anos.

A vítima estava a jantar na casa dos sogros e foi à varanda fumar um cigarro. A grade de segurança daquele espaço cedeu e o homem caiu para o pátio do prédio.