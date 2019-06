Homem morre após capotamento de trator no Cadaval

Um homem de 67 anos morreu quando o trator onde seguia caputou, ficando por baixo do veículo agrícola num terreno onde trabalhava, em Murteira, no Cadaval.O homem estava acompanhado por um amigo, que alertou as autoridades.No local esteve uma VMER das Caldas da Rainha, assim como a GNR de Aveiras de Cima.O alerta foi dado cerca das 10h51.