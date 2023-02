Homem morre após colisão entre carro e camião em Silves

Um homem de 45 anos morreu esta madrugada após uma colisão entre uma viatura ligeira e um camião, no IC1, na zona de São Bartolomeu de Messines, no concelho de Silves.O alerta foi dado às 02h40. Segundo oapurou, a vítima é de nacionalidade alemã e seguia sozinha no carro. Ainda foi socorrida por elementos dos Bombeiros e INEM, mas devido aos ferimentos graves sofridos o óbito acabou por ser declarado no local. O motorista do camião foi assistido no local mas não chegou a ser transportado para o hospital.Estiverem envolvidos na operação de socorro 19 operacionais, apoiados por 8 veículos.A estrada esteve cortada durante as operações de socorro e limpeza da via.A GNR está a investigar as causas do acidente.