Homem morre após despiste contra muros em Faro

Um homem ucraniano, de 36 anos, morreu esta segunda-feira de madrugada, na sequência do despiste da carrinha em que seguia, na estrada nacional 2, em Faro. Um jovem de 19 anos, da mesma nacionalidade, sofreu ferimentos ligeiros."Ouvi dois grandes estrondos e fui à varanda ver o que era. Olhei para a estrada e só via poeira no ar e um veículo batido", disse aoCélia Salgueiro, moradora na zona.O alerta foi dado às 00h19 de segunda-feira, tendo sido mobilizados para o local meios dos Bombeiros Sapadores de Faro, INEM, Infraestruturas de Portugal, GNR e Cruz Vermelha, num total de 21 operacionais, apoiados por 9 viaturas.Segundo o que oapurou, a carrinha ter-se-á despistado e embatido num muro, junto à estrada nacional 2. O veículo continuou desgovernado mais uns metros, tendo ido colidir com outro muro. Moradores disseram aoque a vítima mortal terá sido cuspida durante o primeiro embate, acabando por ser atropelada pelo próprio veículo. Ainda foram feitas manobras de reanimação mas o óbito foi declarado no local. No que se refere ao outro ocupante do veículo, um jovem de 19 anos, este foi assistido e transportado para o Hospital de Faro, com ferimentos leves.Os residentes nas proximidades do local onde ocorreu o despiste pedem mais fiscalização às autoridades devido ao grande número de acidentes que se tem registado naquele troço da EN2, que liga São Brás de Alportel à cidade de Faro.