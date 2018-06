Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Português morre após despiste de automóvel em Espanha

José Silva Melo tinha 51 anos e foi declarado óbito no local, na Galiza.

17:18

José Silva Melo, de 51 anos, que residia em Viana do Castelo, morreu esta sexta-feira num acidente de automóvel na Galiza, em Espanha, na sequência de um despiste na A52, em Allariz, Porriño.



De acordo com a autoridade espanhola, o carro, de marca Fiat com matrícula portuguesa, capotou depois de ter atravessado o separador da via.



O despist terá causado outro acidente, do qual resultaram dois feridos.



A vítima, natural de Barcelos, regressava do trabalho, em Ourense, e morreu no local, deixando dois filhos.