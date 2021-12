Homem morre após discussão com vizinha no Fundão

A morte de um homem, de 89 anos, em Alpedrinha, no Fundão, ocorrida ao final da tarde de terça-feira após uma altercação com vizinhos, deixou a família da vítima apreensiva.





Um familiar contou aoque António Júlio terá saído de casa com uma caçadeira na mão “para espantar os cães dos vizinhos, que lhe tinham atacado as galinhas”. “Depois terá discutido com a vizinha, que lhe tirou a arma e a escondeu. A seguir, terá caído e morreu de forma que ninguém percebe muito bem”, acrescentou.que “não foram encontrados indícios de crime” e tudo aponta para morte súbita.