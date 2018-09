Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Homem morre após explosão de cisterna em Penedono

08:32

Um homem, de 43 anos, morreu esta quarta-feira na sequência de uma explosão na serralharia onde trabalhava, em Penedono. José Armando Feleicho estaria a soldar uma cisterna que explodiu.



Os bombeiros voluntários de Penedono deslocaram-se ao local, tendo sido mobilizados 17 operacionais para socorrer a vítima e acionado um helicóptero.



No entanto, o óbito acabou por ser declarado pelo médico do INEM.



José Armando Feleicho deixa dois filhos, um rapaz de 20 anos e uma rapariga ainda menor. A explosão ocorreu na serralharia que funcionava no rés do chão da casa onde morava com a família.



Os militares da GNR estão a investigar as circunstâncias em que ocorreu o acidente.