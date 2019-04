Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Homem morre após explosão de foguete em Montalegre

Vítima ficou decapitada na sequência do acidente.

10:37

Um homem, de 52 anos, morreu este domingo na sequência da explosão de fogo em Covelo do Gerês, no concelho de Montalegre, Vila Real.



De acordo com a Proteção Civil o alerta foi dado às 09h05 e foram mobilizados para o local seis operacionais apoiados por três viaturas.



Ao que o CM apurou, a vítima foi decapitada e ficou desfigurada na sequência da explosão com materiais de pirotecnia.



Segundo informações da Rádio Montalegre, ainda estão por apurar as causas do acidente mortal. A explosão terá acontecido quando se iniciava a bênção Pascal.



A vítima terá caído por cima do fogo.



Em Atualização