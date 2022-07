Homem morre após incêndio num prédio em Gondomar

Um homem, com cerca de 65 anos, morreu, esta madrugada de sábado, na sequência de um incêndio no prédio em que morava, em Gondomar.Os outros dois moradores, um homem e uma mulher, de 90 e 50 anos, sofreram ferimentos considerados graves. Há ainda a registar um ferido ligeiro, um bombeiro da corporação de S. Pedro da Cova, que foi hospitalizado, e três vítimas que foram, apenas, assistidas no local.O alerta foi dado às 01h24 para os bombeiros de Gondomar, para um incêndio num apartamento, no sexto andar, na Avenida da Carvalhal, em Fânzeres. Os bombeiros de S. Pedro da Cova e de Valbom também foram acionados.A GNR dos postos de Fânzeres, Carvalhos, Meda e Canelas foi mobilizada para apoiar as operações de combate às chamas e de socorro às vítima. A Polícia Municipal de Gondomar e a Polícia Judiciária do Porto estiveram no local.No total, estiveram 46 operacionais apoiados por 20 viaturas no local.O óbito foi verificado, no local, pelas equipas da viatura médica de emergência e reanimação.O corpo foi levado para o instituto de medicina legal do Porto. As vítimas, depois de estabilizadas no local, foram levadas para os hospitais de S. João, no Porto, e de Gaia.O prédio, de oito andares, foi totalmente evacuado como medida de precaução. O apartamento onde ocorreu o incêndio ficou totalmente destruído pelas chamas. A proteção civil está a avaliar as condições de habitabilidade do edifício.