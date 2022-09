Homem morre após muro onde estava sentado ruir

Um homem, de 50 anos, morreu esta sexta-feira à tarde depois do muro onde estava sentado ter ruído. O acidente ocorreu às 15h45 na rua da Igreja em Vilar Chão, Vieira do Minho.



Ao que Correio da Manhã apurou, o homem sentado a observar os trabalhados que decorriam num terreno agrícola quando o muro começou a ceder. Sofreu uma queda de um metro e meio de altura e foi atingido por várias pedras.





As equipas de socorro efetuaram várias manobras de reanimação no local, mas sem sucesso. O óbito foi declarado no local. Para o terreno foram acionados vários elementos dos bombeiros de Vieira do Minho e ainda a Viatura Médica de Emergência e Reanimação de Guimarães. A GNR tomou conta da ocorrência.